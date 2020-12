Politie vindt bij grenscontrole zuurstofflessen, een kinderwagen en boodschappen, maar geen vuurwerk

Zeeland Eet Zesgangen-thuismenu voor een prikkie: De Kreek in Terneuzen biedt het met kerst

18 december In het voorjaar moest hij El Banco in hartje Terneuzen failliet laten gaan. Noodgedwongen, want in een pandemie twee restaurants drijvende houden, leek exploitant Menno Leeuwenburg een onmogelijke opgave. De Kreek in Terneuzen probeert hij wel met met man en macht te redden.