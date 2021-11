Politie verricht twee aanhoudingen bij inval loodsen in Nieuw Namen

Scheldethe­a­ter geniet van The Young Ones en Trijntje Oosterhuis

TERNEUZEN – Het concert van orkest The Young Ones met gastsolist Trijntje Oosterhuis was zaterdagavond in het Scheldetheater een muzikaal feestje. Ruim vijfhonderd bezoekers kregen een ware show voorgeschoteld.

14 november