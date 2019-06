Politie toont vanavond foto van overleden vrouw Westdorpe in Opsporing Verzocht

UpdateWESTDORPE - De politie weet nog steeds niet wie de overleden vrouw is die zaterdag in Westdorpe is gevonden. Het aantal tips staat nu op 22, maar geen enkele zegt iets over haar identiteit. Daarom wordt vanavond een foto getoond in het programma Opsporing Verzocht.