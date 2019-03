Politie rolt drugslab in aanbouw op in Philippine

PHILIPPINE - In een vrijstaande loods aan de Dijckmeesterweg in Philippine is zaterdagmiddag een drugslab in aanbouw aangetroffen. De politie vond er een grote hoeveelheid chemicaliën, waarvan bekend is dat deze gebruikt worden voor het maken van synthetische drugs. Een 58-jarige man uit Arnhem is aangehouden.

De politie kwam in actie na een recente tip: er zouden mogelijk synthetische drugs in de loods liggen. Vervolgens werd in de loods en de nabijgelegen woning een onderzoek ingesteld.

Volgens de politie was het zo klaar als een klontje dat iemand in het achterste gedeelte van de loods een drugslab wilde installeren. Deze is inmiddels ontmanteld.

De Arnhemmer is voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex, waar hij nog vast zit. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen plaatsvinden. Het afgelopen jaar is namelijk op verschillende plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen chemisch afval gedumpt, waarvan aangenomen wordt dat ze van illegale drugslaboratoria afkomstig zijn. Of er een verband is tussen eerdere vondsten en het lab in Philippine wordt nog onderzocht.