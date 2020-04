Politie pakt vluchtende jongens na veroorzaken auto-ongeval

Ter hoogte van de kruising Liniestraat - Keldermanstraat was die avond rond 20.05 uur een auto op een stilstaande auto gebotst. De bestuurder en inzittende vluchtten. Hun auto is vermoedelijk gestolen. Het kenteken bleek in elk geval vals. De twee verdachten zijn bekenden van de politie.

Gebeten door politiehond

De politie deed een Burgernetbericht uitgaan waarin hulp werd gevraagd om uit te kijken naar een lange blonde jongen in een rode joggingbroek. Drie kwartier later werd de eerste verdachte in de omgeving gevonden en aangehouden. De tweede verdachte, de 17-jarige jongen, vluchtte naar het bos en verstopte zich in de bosjes. Een diensthond die een geurspoor volgde, heeft de verdachte gevonden. Hij werd uit de bosjes gehaald en aangehouden. De jongen is hierbij door de politiehond in zijn arm gebeten.