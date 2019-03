Politie pakt rijbewijs en auto af bij verkeersovertreders

Agenten betrapte de Breskense vrouw gisteravond rond 20.00 uur. Ze moest een blaastest ondergaan op de Damstraat in Schoondijke en daaruit bleek dat ze teveel had gedronken. Op het politiebureau bleek dat de vrouw meer dan vier keer te veel gedronken had. De politie heeft haar rijbewijs in beslag genomen en de officier van justitie zal beslissen of ze hem terugkrijgt.