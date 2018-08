Politie pakt man na bedreiging in Terneuzen

De politie kwam even na acht uur naar een pand in het centrum van de stad, omdat daar een ruzie gaande zou zijn. Een vrouw opende de deur en verklaarde dat er een man binnen was geweest die met een mes dreigde en spullen wilde meenemen.

In een onbewoond huis waarvan de deur openstond, werd de man alsnog aangetroffen. Hij zat op zolder. Bij de aanhouding was ook een politiehond aanwezig, maar die hoefde niet ingezet te worden. Op het bureau bleek uit een drugstest dat de man onder invloed was van verdovende middelen. Hij is ingesloten voor verhoor. In een tuin vonden agenten nog een tas waarin hennep zat. Deze is in beslag genomen.