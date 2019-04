Politie neemt honderden jachtwapens in beslag bij wapenhandelaar Koewacht

Roeiers voor KiKa varen door de Zeeuwse wateren

22 april GOES - KiKaRow doet dit weekend Zeeland aan. Zondag (eerste paasdag) vertrok roeiboot 'The Vin’ vanuit Bruinisse om via Zierikzee en Kats aan te meren bij RV Scaldis in Goes. Maandag gaan de roeiers tegen kinderkanker van Goes naar Middelburg.