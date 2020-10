Politie nam grote risico's bij achtervolging Franse auto, verzoek sluiten tunnel had niet gedaan mogen worden

TERNEUZEN - In de achtervolging die vrijdagavond vanuit West-Brabant via de A58, door de Westerschelde- en Sluiskiltunnel voerde, zijn er grote risico's genomen door de Sluiskiltunnel te laten afsluiten. Dat laatste had niet mogen gebeuren, zegt de politie na onderzoek.

Zo'n zes auto's stonden vrijdagavond laat voor de gesloten tunnel te wachten, terwijl een door de politie achternagezeten Franse auto naderde met snelheden die opliepen tot tweehonderd kilometer per uur. Een voorruit had de vluchtauto niet meer, nadat deze zowel door de slagbomen van de tolpoortjes als die van de Westerscheldetunnel was gereden.

De Franse auto wist via de vluchtstrook de wachtende auto’s te passeren en reed andermaal een slagboom kapot. Op dat moment staakte de politie de achtervolging vanwege te grote risico’s

Over het verzoek aan de tunneloperator om de Sluiskiltunnel af te sluiten opdat de vluchtende auto gestopt kon worden zegt de politie nu dat het een fout is geweest. ,,Het is niet volgens de protocollen gegaan en het is uitdrukkelijk niet onze bedoeling geweest om een opstopping te veroorzaken", zegt politiewoordvoerder Mireille Aalders. ,,We nemen de zaak intern hoog op.”

Een en ander is duidelijk geworden nadat de opnamen van vrijdagavond van zowel de politiecentralist als die van de tunneloperators teruggeluisterd zijn.

De achtervolging begon rond half elf op de A58 ter hoogte van het West-Brabantse Wouw. Een Franse auto die vanwege de hoge snelheid door politie staande werd gehouden vervolgens hard door. Volgens politiewoordvoerder Aalders werden er onderweg meerdere vuilniszakken uit de auto geworpen die later vol henneptoppen bleek te zitten. De achtervolging met snelheden tot tweehonderd kilometer per uur ging richting de Westerscheldetunnel, waar de Franse auto dwars door de slagbomen van de tolpoortjes reed.

Volgens Westerscheldetunneldirecteur Harald Schoenmakers had de politie het tunnelbeheer gevraagd de tunnel te sluiten om zo een blokkade te creëren. 'Gooi maar dicht’ zei de politiecentralist tegen de tunneloperator, aldus Aalders. Schoenmakers: ,,Het is niet zo dat als de politie dat vraagt we dat dan ook rücksichtslos doen, we maken wel degelijk de overweging of het inderdaad kan.”

Direct nadat de Franse auto ook door de slagboom van de Sluiskiltunnel reed is besloten de achtervolging te staken, waarna de Franse auto kon ontkomen. De Westerscheldetunnel NV heeft geen aangifte gedaan van de kapotgereden slagbomen. De officier van justitie heeft dinsdag besloten verder onderzoek te staken, de kans op succes werd te klein geacht.