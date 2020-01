Politie krijgt 38 nieuwe tips (en meerdere namen) over doodgeschoten, naakte vrouw in Westdorpe

WESTDORPE - De politie heeft 38 nieuwe tips binnengekregen over de onbekende dode vrouw die vorig jaar in Westdorpe werd gevonden. In de tips worden meerdere nieuwe namen genoemd, van vrouwen uit zowel binnen- als buitenland.

Voor de gouden tip is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Dat meldde de politie gisteren in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het onderzoeksteam weet na een half jaar nog steeds niet wie de vrouw is die vorig jaar naakt en doodgeschoten in een weiland aan de Sint-Anthoniekade werd gevonden.

Na de uitzending zijn 38 tips met namen binnengekomen. “Veel namen hadden we al nagetrokken. De Noorse vermiste vrouw Anne Elisabeth Hagen zat daar ook weer tussen", zegt woordvoerder Mireille Aalders. “Maar ook namen van mensen die nog steeds in leven zijn werden genoemd. Wel zijn ook nieuwe namen binnengekomen die nu worden nagetrokken.” Het gaat daarbij om vrouwen uit binnen- als buitenland.

De mysterieuze zaak kent nog veel onbekende details. Zo wil de politie geen informatie geven over het aantal kogels waarmee de vrouw is gedood. Ook de inhoud van de plastic zak met Franse opdruk die op enkele meters van de vrouw werd gevonden, en waarop haar DNA zat, blijft geheim. "Dat is daderinformatie, die we niet via de media willen weggeven”, aldus Aalders.

Een team van 15 rechercheurs werkt nu aan het dossier ‘Botticelli’, de willekeurige naam die de zaak kreeg bij politie. Vandaag worden flyers over de zaak naar politieteams in meerdere Europese landen gestuurd, waaronder Duitsland, Frankrijk, Roemenië en Polen.

Daarnaast is het team nog steeds bezig met DNA-onderzoek in andere landen die een databank hebben. Aalders: “Het DNA van de vrouw moet vervolgens ook nog in de databank aanwezig zijn, wil je een match krijgen.” Dat onderzoek vordert langzaam, maar gestaag.

Inmiddels zijn al zo'n 540 tips binnengekomen over de vrouw. Tientallen mensen dachten vorig jaar te weten dat het om de Duitse Monika Ritschel ging. Ze vertoont opvallend veel gelijkenissen met de vermoorde vrouw in Westdorpe. “Zelfs de rechercheurs waren er eerst van overtuigd dat het haar was", zegt Aalders. De Duitse bleek echter al jaren geleden begraven te zijn. Bovendien komt het DNA niet overeen met de in Westdorpe gevonden vrouw.

Volledig scherm Monika Ritschel. © Politie