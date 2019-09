Politie is extra alert op straatraces in Hoek

Afgelopen zondag zagen agenten aan de Savoyaardsweg in Hoek een groep van zeker zeventig auto’s en motoren en zo’n honderd mensen die op beperkte schaal onderling aan het racen waren. Een inwoner van Axel, die bekend is bij de politie omdat hij in 2014 illegale straatraces organiseerde, trad op als organisator. Mede door de aanwezigheid van de agenten, werd de straatrace afgebroken en vertrok iedereen.

Samenscholingsverbod

Afgelopen week hebben de burgemeester, de teamchef van de politie en de officier van justitie met elkaar overlegd en een aantal maatregelen genomen. Zo heeft de organisator te horen gekregen dat hij moet stoppen met deze straatraces. Als hij toch illegale races houdt, krijgt hij een gebiedsverbod en een dwangsom. Verder is in de omgeving van de Savoyaardsweg een samenscholingsverbod ingesteld. Deelnemers én bezoekers riskeren zo een boete van 160 euro. De gemeente heeft borden geplaatst. Ook is bekend dat in België wordt geracet. De lokale Belgische politie is hiervan in kennis gesteld. De komende tijd is de politie in Zeeuws-Vlaanderen extra alert op straatraces in de regio.