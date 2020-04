Politie houdt jongeman in rode joggingsbroek aan na succesvolle Burgernetoproep

Update 17:53 uur I video Toeristen mogen binnenkort weer in hun Zeeuwse vakantie­ver­blijf overnach­ten

21:17 MIDDELBURG - Vanaf morgen mogen eigenaren van een tweede woning, stacaravan of boot weer zelf van hun vakantieverblijf in Zeeland gebruikmaken. Recreatieondernemers mogen 15 procent van de slaapplaatsen verhuren. Daarmee is een eerste stap gezet in het toelaten van ‘recreatief overnachten’ in de provincie.