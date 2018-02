Politie heropent moordzaak van 'Zwarte John' in Terneuzen, 20.000 euro voor gouden tip

TERNEUZEN - De politie heeft eind vorig jaar nieuwe aanwijzingen gekregen over de moord op John Wijngaarde, 15 jaar geleden in Terneuzen. Justitie heropent het onderzoek en vraagt mensen met meer informatie om contact op te nemen.

De Surinaamse Wijngaarde (56) - met de bijnaam 'Zwarte John' - werd op 16 mei 2003 dood aangetroffen in een loods aan de Stationsweg in Terneuzen. Hij was enkele weken daarvoor vermoord, bleek uit onderzoek. Het lichaam lag onder een vloerkleed en planken en verkeerde in verregaande staat van ontbinding. Het lag tussen vuilnis, injectienaalden en uitwerpselen.

Wijngaarde had geen vaste woonplaats, maar verbleef al jaren in Terneuzen. Hij hield zich op in kringen van daklozen en drugsgebruikers en was voorzitter van de Stichting Steunfonds Drugsverslaafden en Daklozen in Terneuzen.

De politie kreeg eind vorig jaar nieuwe informatie over de zaak binnen, waarna het onderzoek is heropend. De hoofdofficier van justitie loofde in 2003 een beloning uit van € 20.000 voor de gouden tip. Deze beloning is nog steeds van kracht. De politie hoopt dat mensen met informatie alsnog contact opnemen.

Eind juni 2003 hielde de politie een man en vrouw uit Terneuzen aan. Zij werden na enkele dagen wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

'Bebloede jas verbrand'

In maart 2004 arresteerde de politie een man (36) uit Sas van Gent en een 21-jarige man uit Terneuzen. Ook zij werden in januari 2005 in hoger beroep door het Haagse Gerechtshof vrijgesproken van doodslag, wegens onvoldoende bewijs.

De 21-jarige verdachte verklaarde in 2004 dat hij op 12 maart met zijn oudere maat naar de loods was gegaan. Daar zouden de man en Zwarte John ruzie hebben gekregen over coke ter waarde van tien euro. De toen 36-jarige verdachte zou met een baksteen meermalen op het hoofd van de junk hebben geslagen. De 36-jarige verdachte ontkende de gewelddadige moord. Hij zou zelfs nooit in de loods zijn geweest.