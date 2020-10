Politie heeft handen vol aan dronken mensen - en moet er soms ook nog mee in gevecht

Een moment van rust en stilte, het kan bij het Leger des Heils: ‘zeker nu is daar behoefte aan’

13 oktober TERNEUZEN - Even tot rust komen, een praatje maken, een kopje koffie drinken, samen of alleen bidden of zomaar even stil zijn. Het Leger des Heils stelt er elke dinsdag- en donderdagochtend van tien tot twaalf uur het korpsgebouw in de Terneuzense binnenstad voor open.