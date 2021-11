Politie heeft 20-jarige Rotterdammer in vizier voor oplichten Axelse

De politie kreeg na de uitzending enkele tips. Uit onderzoek is vandaag vastgesteld dat de oplichter een 20-jarige man uit Rotterdam is. Hij maakte op 14 juni van dit jaar zijn slachtoffer in Axel. Dezelfde man werd ook al herkend naar aanleiding van de uitzending van 5 oktober nadat in september 2020 een vrouw uit Nieuwerkerk voor bijna 1000 euro werd opgelicht. De man wordt later over beide zaken verhoord.