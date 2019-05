Politie: ‘Dag en nacht bezig met GPS-dieven in Zeeland’

VLISSINGEN - De politie heeft tast voorlopig in het duister over de daders van de reeks gps-diefstallen bij agrarische bedrijven in Zeeland. Agenten maken dagelijks extra surveillances langs boerderijen en controleren ‘verdachte’ voertuigen en personen.

Zo werd de politie dinsdag getipt over een auto met Tsjechisch kenteken bij Hoek. De politie hield de bestuurder staande op de Lozeschorweg. In de navigatie van de man stond een adres van een boerenbedrijf, maar daar had de bestuurder een plausibele verklaring voor.

Loos alarm dus, maar zulke tips zijn essentieel, benadrukt politiewoordvoerder Mireille Aalders. “Het is heel goed dat mensen ons helpen bij dit soort onderzoeken, want zij kennen hun eigen buurt het best en weten ook wanneer een voertuig of een persoon niet in de buurt thuishoort.”

Die dieven hebben het gemunt op de gps-apparaten op trekkers, ter waarde van 15.000 tot 20.000 euro. De gps-systemen zitten vaak los in de voertuigen, zodat ze makkelijk over te zetten zijn op een andere landbouwmachines. Ze worden gebruikt voor precisielandbouw.

De plunderingen begonnen rond 10 april bij boerenbedrijven in Schoondijke, Oostburg, Aardenburg, IJzendijke en Westdorpe. Vorige week was een bedrijf in Zuidzande het doelwit. Daar werden 11 systemen gestolen. Afgelopen weekend verdween apparatuur uit trekkers in Sint-Annaland en Poortvliet.

De politie werkt dagelijks aan het onderzoek, ook ‘s avonds en ‘s nachts, maar verdachten zijn vooralsnog niet in beeld. Het gaat vermoedelijk om een strak georganiseerde bende, die gericht toeslaat en er niet voor terugdeinst schuren op te breken.