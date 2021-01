Politie controleert aan de grens met België, alleen nog waarschuwing voor wie er niks te zoeken heeft

Hoger geprijsde huurwonin­gen in Othene moeten gat in de markt opvullen, ze komen kant-en-klaar uit de fabriek

25 januari TERNEUZEN - Het is een gat in een markt, weet investeerder Ivo Mattheeuws zeker. In Terneuzen is een tekort aan huurwoningen in het middensegment, met een huur vanaf pakweg duizend euro per maand. In de wijk Othene zullen er nog dit jaar dertig verrijzen.