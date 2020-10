Politie beëindigt lachgasfeestje in Oostburg

Voorlopig laatste rondje in Vlaamse cafés; streek nu helemaal droogge­legd

18 oktober KOEWACHT/ MOERBEKE-WAAS - Het café, pal op de grens van de ‘Ollandse en de Belgse’ Koewacht is al decennia een begrip in de streek. De kroeg, vroeger gekend als café Benelux, kijkt zelfs uit op de grenspaal tussen Koewacht en Moerbeke-Waas. Het klantenbestand is navenant internationaal. Sinds afgelopen week de cafés in Nederland weer moesten sluiten, komen ‘Ollandse’ Koewachtenaren en fietsers van daarbuiten bij De Grens een koffietje of pilsje 'doen'. Zondagavond is het echter ook voor de Belgse Koewachtenaren de laatste keer. Voor vier weken. Mogelijk langer.