Politie beëindigt illegaal feest in Terneuzen: 23 boetes en één aanhouding

Schoenma­ker Fred Schirris blijft al 57 jaar bij zijn leest: ‘Ik stond niet te springen om dit vak uit te oefenen’

27 januari SINT JANSTEEN - De laatste der Mohikanen; dat is Fred Schirris in zijn branche in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De 72-jarige schoenmaker uit Sint Jansteen helpt al ruim 57 jaar zijn dorpsgenoten en lieden van daarbuiten aan nieuwe zolen, hakken of stikwerk. En hij is van plan nog best een tijdje bij zijn leest te blijven.