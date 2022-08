Politie arresteert vier mensen in Nieuwstraat Terneuzen

Agenten zagen iets voor 4 uur 's nachts dat een groep jongeren aan het vechten was met elkaar. Een slachtoffer viel bewusteloos op de grond en kwam snel weer bij. Hij wilde niet met de politie praten en vertrok. Even later brak er opnieuw een vechtpartij uit en kon de politie een 34-jarige man uit Terneuzen aanhouden. Hij is verhoord op het politiebureau, bekeurd voor het verstoren van de openbare orde, en hierna weer in vrijheid gesteld. Er is geen aangifte gedaan.