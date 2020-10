Pogingen vuilstortkittens te herenigen met moederpoes mislukt

Het leek zaterdag 'kat in't bakkie’. Op de Koegors in Terneuzen zat die ochtend een poes in de vangkooi. Zij werd meteen naar de kittens in Hulst gebracht. De kleintjes vonden haar wel interessant, maar het bleek uiteindelijk niet de moederpoes te zijn. ,,Het was mooi geweest, maar helaas", zegt Marina Goossens van Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen in Terneuzen.

Te wilde poes

De vier kittens werden vorige week gered in de overslaghal voor huisvuil aan de Koegors in Terneuzen. De kleintjes werden naar de kittenopvang in Hulst gebracht, ondertussen werd in de Koegors geprobeerd met een vangkooi de moeder te vangen. Na drie pogingen lukte het een kat te vangen, maar niet de moederpoes. Goossens: ,,Omdat de poes te wild was, konden we toen niet controleren of het een zogende poes was. Ook al vangen we de moederpoes straks wel, die zetten we dan niet meer bij de kittens. De zoogperiode is bijna voorbij.”