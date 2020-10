Poging om moederpoes te herenigen met geredde ‘vuilstortkittens’: zoektocht is geopend

Kinder­feest­je opent volledig uitverkoch­te woonwijk Sint Jansteen

27 september SINT JANSTEEN – Weer of geen weer, de 6-jarige Mila Vlassenrood trotseerde zaterdagmiddag een regenbuitje en gleed met een ijsje in de hand triomfantelijk van het nieuwe speeltoestel in het speeltuintje aan de Aïda in Sint Jansteen. Met dit kinderfeestje kreeg de afronding van het project Oversprong 2 een feestelijk tintje.