Podium van Zaamslag neemt afscheid in stijl

,,Een hoop mensen willen dat we doorgaan, maar dit wordt echt het slotconcert”, vertelt Theo Hamelink. Samen met zijn vrouw Yvonne kocht hij in 2007 de voormalige gereformeerde kerk van Zaamslag. Na een uitgebreide verbouwing werd de kerk ingericht als brocante winkel en theater. Veel oude materialen kregen daarbij een andere functie; zo werd de preekstoel omgebouwd tot uitgiftebalie voor dranken (de bar), en oude verwarmingsbuizen en delen van de oude kerkbanken werden verwerkt in de balustrade. Op de zolderverdieping creëerden ze een podium, en zo was Podium van Zaamslag een feit.