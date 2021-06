Podcastserie Grensverhalen begint in Zeeuws-Vlaanderen

De verdwenen havens van Sluis en Brugge komen weer tot leven in het Zwin Natuur Park

1 juni KNOKKE-HEIST - Wie altijd al eens een tijdreis door het Zwin van de Middeleeuwen wilde maken, kan binnenkort zijn hart ophalen. In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist, dat 10 juni vijf jaar bestaat, start op 3 juli de tentoonstelling Verdwenen Zwinhavens. Via VR-technologie krijgen bezoekers een kijkje in het verleden.