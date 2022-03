Pleisters, dekens, babyvoeding, zeep, luiers: Hulst zamelt van alles in voor Oekraïne

Bij het inzamelpunt in het depot van Braumarkt aan de Hulsterweg in Kloosterzande is het maandag al vroeg een komen en gaan van mensen die spulletjes doneren. ,,Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen”, zegt Karin Janse. Samen met Timothy van Damme is ze druk doende de ingebrachte goederen uit te pakken en zo goed mogelijk te sorteren. Beiden zijn werkzaam bij mouterij The Swaen in Kloosterzande. Dit bedrijf heeft voor de actie de handen ineengeslagen met transportbedrijf Tieleman (Kloosterzande), hoefijzerfabriek Kerckhaert (Vogelwaarde) de Plus Mangnus-supermarkt (Kapellebrug), ondernemer Ivo Mattheeuws en Sint Paul in Sint Jansteen. Deze ondernemingen leveren zelf onder meer graan, werkschoenen, handschoenen, wanten, mondkapjes en water aan Oekraïense vluchtelingen.