Platez in Clinge verheft simpel gerecht tot culinair kunstobject

Zomerexpo­si­tie van Zeeuws Museum ook in Vlissingen en Breskens

16:05 VLISSINGEN - Het Zeeuws Museum toont komende zomer een tentoonstelling in leegstaande panden in Vlissingen en Breskens. De expositie ‘Nooit meer werken’ is te bezoeken in het Middelburgse museum zelf, maar ook in erfgoed aan beide zijden van de Westerschelde.