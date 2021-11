Plan voor replica van spookschip De Vliegende Hollander in de Braakmankreek bij Marina Beach

Kinderen in Groede hebben er een leuke speeltuin bij

GROEDE - De jeugd van Groede heeft er al enkele maanden plezier van, maar vrijdag werd de nieuwe speeltuin in de Jonkheer de Brauwstraat officieel geopend. ,,Er is zelfs al een kleintje in de schommel in slaap gevallen”, wist een buurvrouw.

12 november