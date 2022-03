Plan voor hotel en speelautomatenhal aan de rand van Terneuzen kan door, maar dat scheelde maar een haar

Spare Rib Express opent vestiging in winkelcen­trum aan de Vliet­straat in Terneuzen

TERNEUZEN - Er was een tijd dat het winkelcentrum aan de Zeldenrustlaan en Vlietstraat in Terneuzen veel te wensen overliet. Die periode is voorbij. Met de komst van de landelijke keten Spare Rib Express is ook het laatste leegstaande pand in het centrum naast het ziekenhuis ingevuld.

1 maart