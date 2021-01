Plan voor beweegtoestellen op Hulster stadswallen: ‘Wallen kunnen nog intensiever worden gebruikt’

Zeeland heeft een tweede plek voor massavacci­na­tie: ZorgSaam in Terneuzen

25 januari TERNEUZEN - Zeeland heeft een tweede plek waar mensen massaal kunnen worden ingeënt tegen het coronavirus: ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen. Een hele gang is speciaal voor deze operatie geschikt gemaakt, zodat GGD Zeeland er mensen kan inenten. Linda Bongers uit Terneuzen was vandaag een van de eersten. ,,Het is best een beetje spannend.”