Plan voor appartementen en lunchroom in Chinees restaurant Kota Radja in Terneuzen

Hij bereikte deze week een overeenkomst over de aankoop van het in het oog springende gebouw op de Markt. ,,De overdracht moet uiterlijk 30 april 2023 plaatsvinden. Mijn plan is nu om aan de kant van de Brouwerijstraat (de achterzijde van het restaurant) drie appartementen of studio’s te maken’’, vertelt Kool. ,,Aan de kant van de Markt denk ik voor de begane grond aan een lunchroom of ijssalon. Daarboven is plek voor een ruim appartement, met zicht op de Markt.”