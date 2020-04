Plan Perkpolder kan van start: vergunning voor bouw eerste woningen

Het gaat Plan Perkpolder voor de wind. In november was de Hulster gemeenteraad lovend over hoe de kop van Hontenisse eruit komt te zien en eind vorig jaar ging de eerste vergunningaanvraag de deur uit. Het doel: een compleet nieuw dorp dat over tien jaar aan de Westerschelde ligt. Het gebied moet op die manier een boost krijgen, als compensatie voor het verdwijnen van het veer in 2003.