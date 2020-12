Plaatsnaam-attractie Terneuzen maakt de tongen al direct los

Ere wie ere toekomt, het idee is van de wijkraad Binnenstad en Java, de actieve bewonersorganisatie van het centrum van Terneuzen en de naastgelegen wijk Java. ,,We zijn er al een tijdje mee bezig”, vertelt wijkraadvoorzitter Joan Meijer. ,,We willen de binnenstad graag wat opfleuren. Zo hebben we dit jaar een spelletjescircuit gemaakt, met straatspelletjes door het hele centrum. Niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook voor bezoekers. En daar wilden we graag nog iets bij, iets wat aantrekt.”