Plaatsing laadpalen kwestie van veel geduld

Twee jaar geleden al, trok VVD Hulst aan de bel: tussen aanvraag en plaatsing van een laadpaal, zit ongeveer achttien weken. Dat is erg lang, aangezien het voor diegenen zonder eigen oprit verboden is een kabel naar de auto te trekken over de stoep, het fietspad of een plantsoen. Er komen steeds meer elektrische auto's bij, maar de wachttijd voor een laadpaal is onveranderd lang. ,,Het ligt aan de procedure", zegt Anneloes Lockefeer, woordvoerster van de gemeente Hulst.