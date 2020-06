Pinten pakken, tanken en koeken halen over de grens, het kan eindelijk weer

Koewacht was na de sluiting van de grens half maart een BN’er rijker. Bakker Frans Otto deed in deze krant zijn verhaal over de bizarre situaties aan de grens. Nederlandse klanten mochten niet meer naar zijn bakkerij, die op Belgisch grondgebied staat. Hij bracht daarom het brood naar het hek op de grens. Daar konden klanten hun halfje wit aanpakken. In de dagen die volgden, stonden de NOS, de VRT en nog meer tv-zenders op de stoep. ,,Ik was daar zelf niet echt mee bezig, maar ik hoorde wel mensen die zeiden: ‘kijk, daar zit die beroemde bakker'. Onlangs waren hier mensen uit Friesland, die kenden het verhaal zelfs. Het was tot in Noorwegen in het nieuws.”