Piet Picavet stopt als uitvaartleider: ‘Een traantje bij een uitvaart, daar schaam ik me niet voor’

Vuurwerk­scha­de flink gedaald in Sluis

10 januari SLUIS - De jaarwisseling is in de gemeente Sluis een stuk rustiger verlopen dan het jaar ervoor. In totaal is voor 7000 euro aan vuurwerkschade aangericht. Tijdens de vorige jaarwisseling was dat nog 12.500 euro. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente.