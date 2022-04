Philemond en Roos dansten tot platina

Het wiegje van Philemond de Dobbelaere (91) stond aan de overkant, in Vlissingen. Roos Burm (88) werd geboren in België. Ze leerden elkaar kennen bij het dansen, zoals destijds vaker het geval was. Dansen zijn ze altijd blijven doen. Nog steeds, linedancen in groepsverband en zonder al te veel aansporingen ook in hun appartement aan de Welstede in Axel. De koffietafel opzij en dansen.