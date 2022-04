Petra past even op tolvrij kindje van Cees

Cees Liefting (al eerder wethouder in Terneuzen) is nu wethouder in Sluis. Op de Facebookpagina van de Stichting Zeeland Tolvrij, wordt gesteld dat het voorzitterschap van de stichting niet te combineren is met een wethouderspost. ‘Een wethouder moet integer zijn. Die kan niet de éne dag als wethouder en de volgende dag als voorvechter van een tolvrije tunnel in de media komen’, wordt op de Facebookpagina geschreven.