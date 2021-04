Peter Warrens stapt na bijna veertig jaar uit de ambulance: ‘Je moet de knop kunnen omdraaien’

Vlaamse leraren meer dan welkom, Lesgeven in Zeeland rolt de rode loper uit

6 april TERNEUZEN - Vlaamse studenten en docenten verleiden les te geven in Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland. Dat is het doel van het Grensinfopunt Scheldemond en Lesgeven in Zeeland, een initiatief van het Zeeuwse onderwijs. Samen rollen ze nu de rode loper uit. Vlaamse versterking is zeker in het Zeeuws-Vlaamse basisonderwijs hard nodig.