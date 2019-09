Peter Verdurmen: Ik ben nooit zo’n streber geweest

Peter Verdurmen is nog geen maand als eindredacteur-fotograaf in dienst bij het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad (ZVA), als een secretaresse hem een indringende vraag stelt. ,,Zeg, Peter, zou je niet eens naar de kapper gaan?” Het is bijna veertig jaar later. Peter neemt eind dit jaar afscheid. Kappers hebben nog altijd weinig aan hem verdiend. ,,Ik speel niets, zo zit ik in elkaar.”