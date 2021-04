Peter Nicolai stopt als fotograaf van deze krant: ‘Voor een goede foto moet je soms het randje opzoeken’

Peter Nicolai is niet iemand die altijd maar ja en amen zegt. Als het hem een goede foto kan opleveren, is de Bressiaander een tikkeltje brutaal. ,,Onlangs nog, toen Thierry Baudet naar Sluis kwam. Het terrein was helemaal afgezet, overal liepen beveiligers. Ik moest zowel Baudet als het publiek fotograferen. Ik kon natuurlijk vriendelijk aan de beveiliging vragen of ik vanaf het podium een foto kon maken, of ik kon er gewoon zelf opkruipen. Na een tijdje merkte een beveiliger me op. ‘Hey, ga daar eens af!’. Dat deed ik, maar had wel mooi m’n foto’s.”

Onder de slagboom door

Het typeert Peter Nicolai, die op zijn 72ste stopt als fotograaf van de PZC en BN DeStem. Als het moet, zoekt hij het randje op. Dat was al in zijn vroege jaren als fotograaf zo. Peter moest toen zijn foto’s meegeven met de veerboot van Breskens naar Vlissingen van 19.20 uur. ,,Soms moest ik zoveel foto’s ontwikkelen, dat ik een minuutje te laat was. Dan kroop ik gewoon onder de slagboom van de boot door om mijn foto’s af te geven. Aan boord stond een kist met een hangslot, waar ik de sleutel van had. Daar gingen de foto’s in. In Vlissingen werden de foto’s opgehaald en naar de redactie gebracht.” Dat was nog in het analoge tijdperk, voordat de fotografen overgingen op digitale camera’s. ,,Een keer was het zo mistig op de Westerschelde, dat de boot niet voer. Toen ben ik helemaal omgereden via Antwerpen en Bergen op Zoom, om mijn foto’s op tijd in Vlissingen te krijgen.”