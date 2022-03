Peter (57) bouwt zelf flitspaal tegen hardrijders: ‘Flitslamp bedien ik met afstandsbediening’

Peter woont langs de drukke provinciale baan N403 die Sint-Niklaas met Hulst verbindt. ,,Er is een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, maar veel bestuurders houden zich daar niet aan”, vertelt hij. ,,De slechte staat van het wegdek maakt het nog erger. Vlak voor mijn deur zijn diepe putten geslagen die het huis doen daveren. Vooral ’s nachts duwen veel bestuurders het gaspedaal helemaal in op deze brede baan. We vragen met de buurt al lang om hiertegen iets te ondernemen. Er is wel een heraanleg beloofd van de gewestweg, maar daar zijn we intussen al jaren op aan het wachten.”