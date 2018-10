Persoon te water Paspolder bij Sluis

update / video Bistro 't Jagershuis in Hengstdijk zwaar beschadigd bij brand

19 oktober HENGSTDIJK - In bistro ’t Jagershuis aan de Hengstdijkse Kerkstraat in Hengstdijk is vrijdagochtend brand uitgebroken. Rond half 10 meldde de Veiligheidsregio Zeeland dat de brand onder controle was.