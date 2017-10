Persoon overleden bij ongeval op Westerscheldetunnelweg

Terneuzense scholen fuseren, Zwin College en Reynaertcollege blijven bestaan

13:57 TERNEUZEN - Het Zwin College in Oostburg en het Reynaertcollege in Hulst blijven bestaan. De Terneuzense scholen De Rede en het Zeldenrust Steelantcollege gaan fuseren. De drie scholen komen onder één bestuur. Mede dankzij een miljoenenbijdrage van het Rijk is zo de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen gegarandeerd.