Persoon komt in aanraking met gevaarlijke stof bij sportcentrum Vliegende Vaart in Terneuzen

Een persoon was rond 12.00 in aanraking gekomen met een gevaarlijke stof bij sportcentrum de Vliegende Vaart aan de Oude Vaart in Terneuzen. De brandweer is met twee blusvoertuigen ter plaatse gekomen en heeft onderzoek gedaan waarbij diverse metingen werden uitgevoerd. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Wat de oorzaak is en met welke stof de persoon in aanraking is gekomen, is niet bekend. Het sportcentrum kon tijdens het onderzoek open blijven.