Personeel Cargill gaat weer aan de slag na staking

FNV-vakbondsbestuurder Jos Hendriks is ook content met het behaalde resultaat. ,,We gingen voor een loonsverhoging van vijf procent in een jaar en we zijn nu twee keer drie procent in twee jaar overeengekomen. Daarnaast hebben we gedaan gekregen dat het sociaal plan nu een looptijd van drie jaar krijgt in plaats van één jaar, zoals Cargill wilde.” FNV en CNV hebben bij Cargill ook bereikt dat werknemers die drie jaar voor hun pensioen willen stoppen een uitkering krijgen van ruim 21.000 euro.