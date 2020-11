Personeel aan-z staat pal achter directeur en roept op te stoppen met salarisdiscussie

Antwerpen 11,5 ton cocaïne gevonden in haven van Antwerpen: “Grootste overzeese drugs­vangst ooit wereldwijd”

5 november In de haven van Antwerpen hebben speurders afgelopen week een enorme lading zuivere cocaïne gevonden. De waren zaten verstopt in 5 containers, waar zogezegd schroot in werd vervoerd, afkomstig uit Guyana, in Zuid-Amerika. De vangst heeft een connectie met de rechtszaak tegen voormalig politiechef Willy Van Mechelen die in september opgepakt werd en momenteel al vervolgd wordt voor een andere zaak van drugstransport en witwaspraktijken. De straatwaarde van de drugs wordt geschat op zo’n 900 miljoen euro.