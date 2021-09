Permanente bewoners Marina Beach moeten weg

Bonte Avond Club: zeventig jaar vrolijk­heid op de planken in Sluiskil

25 september SLUISKIL - De Bonte Avond Club (BAC) in Sluiskil is jarig. De Sluiskilse vereniging viert dit weekend het 70-jarig bestaan op de manier die ze het best past: met muziek en zang in ‘t Meulengat.