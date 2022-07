Perceel met tarwe in brand in IJzendijke

Kinderbur­ge­mees­ter Liam uit Hoofdplaat krijgt in oktober een opvolger

SLUIS - Waar een ‘echte’ burgemeester zes jaar de ‘baas’ is in een gemeente, is dat voor de kinderburgemeester een stukje korter. De termijn van Liam Pielaat uit Hoofdplaat zit er in oktober op.

15 juli