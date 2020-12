Pepperspray ingezet tegen dronken 21-jarige in Oostburg

Woede over verruiming bezoekrege­ling in verpleeg­huis: ‘En dat met al die besmettin­gen in Sluis?’

17 december OOSTBURG - ,,Sinds maart probeert het personeel het virus buiten de deur te houden en op het einde van de rit, als een vaccin in aantocht is, gooien ze de boel open.” De cliëntenraad van verzorgingshuis De Stelle in Oostburg is om te spetteren dat ZorgSaam de bezoekregeling in verpleeghuizen verruimt. Zeker gezien de hoge besmettingscijfers in de gemeente Sluis.