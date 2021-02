Peiling over plaatsnaam-attractie TERneuzen afgeschoten

PVV en PvdA wilden een enquête over het initiatief, wat is genomen door de wijkraad Binnenstad en Java, en vervolgens is omarmd door het college van B en W. ,,Niet omdat wij niet waarderen dat de wijkraad dit voorstel heeft gedaan", lichtten raadsleden India Zandman (PVV) en Laszlo van de Voorde (PvdA) toe, ,,maar omdat de uitstraling van deze attractie veel breder is dan de wijk Binnenstad en Java. En ook gezien de reacties uit de samenleving hierop.” Zij kregen bijval van het donderdagavond benoemde nieuwe raadslid Paula Stoker (Terneuzen Sterk) die vertelde dat ze dacht dat het een grap was, toen zij voor het eerst over het project hoorde.